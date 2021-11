Juventus, Kean scatenato: poker in amichevole

Kean sta bene e si candida per una maglia da titolare contro la Lazio. Lo ha dimostrato anche stamattina nella sgambata alla Continassa contro la Pianese (Eccellenza) sotto gli occhi di Max Allegri. Nelle Juventus senza nazionali e con parecchi innesti dell’Under 23 e Under 19, si è messo in luce proprio l’attaccante ex Everton con 4 delle 11 reti finali. Tripletta di Kaio Jorge, doppietta di Zuelli e un gol a testa per Arthur e Compagnon. Ora due giorni di riposo per tutto il gruppo che si ritroverà al quartier generale bianconero martedì per l’allenamento pomeridiano, da metà settimana attesi anche i rientri dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Con un occhio di riguardoper Dybala e Bentancur, usciti entrambi acciaccati da Argentina Uruguay: sovraccarico al polpacci per la Joya e botta al ginocchio per il centrocampista, ma dalle prime valutazioni a caldo non filtra preoccupazione.

APPROFONDIMENTI CALCIO Juventus, Dybala infortunio con l'Argentina: le condizioni... SERIE A Juventus, Chiellini in dubbio contro la Lazio per... LA DECISIONE Supercoppa Italiana, Inter e Juventus in campo il 12 gennaio a San...