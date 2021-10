Diretta Lazio-Inter 0-1. Si riparte dal rigore trasformato da Perisic all'Olimpico

Lazio-Inter in campo per i tre punti ma anche per un po' di emozioni. Quelle che Simone Inzaghi rivivrà sul terreno dello Stadio Olimpico dove è atteso dai suoi ex tifosi, che lo hanno omaggiato con uno striscione: «Ventidue anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone», hanno scritto dalla Curva Nord e lui, l'ex tecnico biancoceleste, li ha salutati con un giro sotto il settore.

SECONDO TEMPO

50' - Ancora un'azione pericolosa di Barella che mette un cioccolatino nell'area di rigore: non c'è nessuno per deviare la palla del sardo

46' - All'Olimpico si riparte dal rigore trasformato da Perisic. Nessun cambio per i due allenatori

PRIMO TEMPO

Partita bella e divertente quella dell'Olimpico tra Lazio e Inter. A vincere, specie nel prepartita, sono soprattutto le emozioni: la curva Nord, infatti, omaggia Simone Inzaghi - 22 anni nelle fila dei biancocelesti - con uno striscione e lui si emoziona e saluta lo stadio. Sul piano del gioco, anche non manca la vivacità. A passare in vantaggio sono i nerazzurri con un rigore trasformato da Ivan Perisic e concesso per un fallo di Hysaj su Barella, uno dei migliori in campo per quanto riguarda gli ospiti. I padroni di casa sfiorano più volte il pareggio, soprattutto con Toma Basic, oggi in campo al posto di Luis Alberto, ma il gol dell'1-1 non arriva. Si va negli spogliatoi sullo 0-1 per l'Inter.

45' - Irrati concede un minuto di recupero. La gara terminerà al 47esimo.

44' - Pedro raccoglie un invito di Milinkovic-Savic e ci prova da appena fuori area: il suo tiro lambisce il palo alla sinistra di Handanovic. Lazio vicina al gol del pareggio ancora una volta

41' - L'Inter però nell'azione successiva sfiora il gol dello 0-2 con un cross del solito Barella. Reina è attento

40' - Basic prova a trovare uno spiraglio per il gol del pareggio della Lazio: il tentativo dalla distanza non impensierisce Handanovic che para a botta sicura

37' - Gagliardini è il secondo giocatore a finire sul taccuino di Irrati. Il fallo su Leiva viene punito dall'arbitro con un giallo

34' - Cambio di fronte: stavolta è Perisic a provarci dalla distanza. La sassata del centrocampista di Inzaghi, deviata da Brozovic, viene neutralizzata da Pepe Reina con un grande colpo di reni

32' - Immobile ci prova da sviluppo di calcio d'angolo, ma il suo tentativo di testa non trova la porta

30' - Ancora un tentativo per l'Inter che ci prova con Barella: il cross del sardo non trova la testa di Perisic. Il tentativo del croato finisce sul fondo

27' - Basic si aggiudica la prima ammonizione della partita: il centrocampista della Lazio atterra Barella, lanciato in contropiede, e si prende il giallo

24' - Lazio vicina al pareggio con Basic. Il tiro del croato, dal centro dell'area, viene deviato dal portiere dell'Inter

11' - Hysaj sbaglia in area e fa un fallo su Barella che Irrati punisce con il calcio di rigore per l'Inter. Perisic non sbaglia dal dischetto e porta avanti i nerazzurri

10' - Doppia occasione per la Lazio: il cross in area di Felipe Anderson che arriva sui piedi di Pedro. Sulla respinta, ci prova da lontano Lucas Leiva ma il suo tiro supera la traversa

6' - Il passaggio di Milinkovic-Savic per Immobile in area di rigore non va a buon fine: troppo lungo, Handanovic non si fa sorprendere

3' - Spinta di Skriniar su Pedro che guadagna un calcio di punizione da mattonella interessante. Niente di fatto per la Lazio

2' - Il primo squillo è dell'Inter che ci prova con un timido colpo di testa in area che viene bloccato facilmente da Pepe Reina

1' - Dopo il saluto dei tifosi della Lazio a Simone Inzaghi, parte la super sfida tra i biancocelesti e l'Inter dell'ex tecnico. Massimiliano Irrati fischia il calcio d'inizio allo stadio Olimpico di Roma

Lazio-Inter, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Perisic. All. Inzaghi.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Lazio-Inter delle 18 allo stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, e quindi su app. Il match, disponibile anche su smart tv e pc, sarà raccontato dalla telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Mentre la diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.