Lazio, la Procura federale apre un'indagine per i cori a sfondo razziale contro Bakayoko

La Procura federale ha aperto un'indagine a carico della SS Lazio in seguito alla denuncia presentata dal Milan per cori di matrice discriminatoria dei tifosi biancocelesti ai danni del calciatore Bakayoko nel corso della gara di campionato Milan-Lazio del 12 settembre scorso. È quanto si legge in una nota ufficiale della Federcalcio. La Procura sta acquisendo i video della partita e gli atti in possesso della Questura di Milano. La Lazio da parte sua attende di sapere novità e solo davanti a eventuali decisioni o multe si muoverà per approfondire il discorso.

