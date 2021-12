Lazio, il falconiere Juan Bernabé torna a far volare Olympia dopo appena un mese e mezzo di sospensione

Sorridente, come fosse di nuovo la sua prima partita. Juan Bernabé, il falconiere finito alle cronache per il saluto fascista, torna a far volare all'Olimpico l'aquila Olympia. Era stato sospeso dalla Lazio, dopo che il video del suo gesto sotto la Tevere aveva scatenato la bufera. Alla fine ha saltato appena quattro partite, compresa l'Europa League, in casa. Mancava dal big match con l'Inter del 16 ottobre, lo aveva sostituito prima il fratello José Maria e poi il genero Matteo. Prima del fischio d'inizio contro l'Udinese, è tornato a scorazzare felice per il campo con il permesso della società. Che si giustifica: «È stato sanzionato e diffidato, l'eventuale recidiva comporterà il definitvo allotanamento».

