Lazio: Hysaj in squadra, accordo per il ritorno di Felipe Anderson

La Lazio sta chiudendo degli ottimi affari in questa sessione estiva del calciomercato. Fatta per Elseid Hysaj, che ha già eseguito le visite mediche e manca solo l’ufficialità. Il difensore albanese, al momento era svincolato: scaduto il contratto con il Napoli, ritrova il tecnico Maurizio Sarri.

Grande attesa poi per l’importante ritorno di Felipe Anderson, per cui si è trovato l’accordo con il West Ham. Il giocatore brasiliano lascia il team inglese per tornare a Roma, dove è molto amato dalla tifoseria e dove ha già trascorso ben cinque stagioni.