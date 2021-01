STRAKOSHA 5,5

Facile la parata sullo scorpione di Castrovilli. Chiude il suo palo su Vlahovic. Ancora su Castrovilli, viene salvato da Milinkovic. Non può nulla sul penalty, para su Amrabat.

LUIZ FELIPE 6

Lancia Marusic, che sfiora il raddoppio. Blocca Ribery nell’uno contro uno. Poi diventa troppo irruento e si becca il giallo. Sostituito.

HOEDT 5

Chiude spesso l’avversario in anticipo. Liscia su Vlahovic, ma poi recupera in scivolata. Trattiene Vlahovic e regala un rigore. Ingenuo.

ACERBI 6,5

Torna sul centro-sinistra e fa partire un cross perfetto in area per il vantaggio. Su un altro Milinkovic non arriva d’un soffio. Blocca Koume nel finale. Scattante.

LAZZARI 6,5

Finalmente il sesto assist in 60 presenze. Torre di testa per il gol di Caicedo. Salva su Quarta nel primo tempo. Sbloccato.

MILINKOVIC 6,5

Calcia alto e centrale dalla distanza. Cicca il cross d’Acerbi di testa. Fondamentale nel gioco aereo però nella propria area, para così anche sulla linea. Muro.

ESCALANTE 6

Dà una bella palla filtrante a Immobile. Mostra personalità e fa una buona interdizione. Motorino.

LUIS ALBERTO 6,5

Strepitosa l’uscita e anche il lancio per il gol d’Immobile annullato in fuorigioco. Recupera un contropiede in ripiegamento. Altalenante.

MARUSIC 6

Prende il palo con un inserimento, ma poi resta sempre dietro. Jolly.

CAICEDO 7

Strepitosa girata al volo, lavora di sponda col suo fisico. Finisce in panchina senza un motivo, scuro in volto. Decisivo.

IMMOBILE 7

Gli viene annullato il gol per fuorigioco. Resta in campo dolorante per tenere palla e dare alla squadra respiro. Chiude il match da fermo. Generoso.

PATRIC 5,5

Fa un retropassaggio folle a Strakosha e per poco Vlahovic non ne approfitta. Superficiale.

AKPA AKPRO 6

Entra per dare corsa e quantità al centrocampo. Regala una punizione a Castrovilli nel recupero. Inesperto.

RADU 6,5

Entra e gioca addirittura come esterno sinistro. Nel finale decisivo in scivolata su Callejon. Festeggia così la presenza numero 393 con la Lazio. Simbolo.

MURIQI n.g.

INZAGHI 6,5

Dice ai suoi di giocare con tocchi semplici e giocate elementari. Cerca di conquistare a tutti i costi i tre punti e lo conferma con i cambi. Guardingo.

ABISSO 6

Annulla giustamente per fuorigioco il gol d’Immobile. Bravo a non concedere il rigore per un tocco leggero di Luiz Felipe e fischiare invece il penalty su Vlahovic. Giusto.

