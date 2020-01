Lazio-Cremonese, dalle 18.00 La Diretta Le formazioni: con Immobile c'è Adekanye

Ultimo aggiornamento: 17:27

Scendono in campo all'Olimpico Lazio e Cremonese, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti fanno questa sera il loro ingresso nella competizione, da detentori della Coppa e con l'intento di difendere il trofeo fino alla fine anche quest'anno; i lombardi, dal canto loro, stanno giocando il torneo da agosto, e arrivano fin qui dopo aver battuto la Virtus Francavilla, il Verona al secondo turno e l'Empoli a livello di sedicesimi di finale.Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Immobile. A disp.: Guerrieri, Strakosha, Casasola, Silva, Vavro, Lazzari, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, D.Anderson, A.Anderson. All.: Inzaghi.Agazzi; Caracciolo, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Deli, Renzetti; Ciofani, Palombi. A disp.: Ravaglia, Volpe, Bia, Bignami, Migliore, Ravanelli, Boultam, Girelli, Gustafson, Valzania, Ceravolo. All.: Rastelli.