Il giorno di riposo lo ha trascorso con sua moglie Gaia. Una pranzo nella zona di ponte Milvio, in un ristorante molto frequentato dai laziali. Testa libera per una giornata. Meritato riposo. La partita contro l’Atalanta gli aveva tolto il sonno. Il successo gli ha restituito il sorriso con gli interessi. Anche la classifica è tornata ad essere bellissima. Sesto posto (pari punti, 37, con il Napoli) con piena vista sulla Champions. La Juve (ma ha una gara in meno) è distante due punti, la Roma tre. Felice anche il presidente Lotito che dopo l’eliminazione in coppa Italia, sempre per mano dell’Atalanta, lo aveva chiamato rimproverandolo un po’ per l’atteggiamento della squadra. Stavolta, invece, solo complimenti.

NERO SU BIANCO

Il rinnovo è servito. Ecco la firma. Alla fine, dopo nuovi confronti avuti nelle scorse settimane, si andrà avanti con un biennale (si parla di una opzione sul terzo) a 2,4 milioni più 500 di bonus a stagione. Non ci sono più ombre. Tutto risolto. Già oggi potrebbe esserci il tanto atteso annuncio. O comunque entro la settimana si chiuderà una querelle che va avanti dall’estate. Si è deciso di aspettare la fine del mercato per mettere il nero su bianco con l’allenatore. Simone così infrangerà anche un altro record: diventerà il tecnico più longevo dell’éra Lotito. Un altro colpo del numero uno biancoceleste che ha tolto ogni possibile alibi. Già venerdì scorso era intervenuto in maniera decisa pagando due mensilità anticipate degli stipendi.

UN TURNO DI STOP

Oggi intanto Inzaghi è atteso dal patteggiamento presso la Procura della Figc per una bestemmia di troppo (occhio pure al referto di Chiffi su Acerbi per la partita di Bergamo) nella gara contro il Sassuolo. Slittato di un giorno per via dell’impossibilità dell’avvocato. La pena prevista è fino a due giornate. Il rischio concreto è che venga fermato per la prossima partita contro il Cagliari. Ma il suo avvocato, Sara Agostini, punta ad avere solo una multa seppur molto salata. Comunque vada nessuna paura perché il vice Farris sarà comunque in contatto con lui con una radiolina e cercherà di non farne sentire la mancanza. Già ha fatto le prove da primo in Lombardia con una grande conferenza.

