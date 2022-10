Lazio, Basic: «Speravo di giocare di più, ma sono pronto a dare il mio contributo»

Non solo Sarri. Come da programma Uefa, alla vigilia del match di Europa League contro lo Sturm Graz accanto al tecnico si è presentato un tesserato della Lazio in conferenza stampa. Stavolta è toccato a Toma Basic rispondere alle domande sul match di domani sera all’Olimpico. Ecco come si è espresso il centrocampista croato, ancora alla ricerca di spazio dopo i soli 157 minuti giocati finora in stagione.

Pronto per tornare in Europa?

«Sì, l'Europa pure per i calciatori che non giocano tanto è un'opportunità. Lo scorso anno ho segnato in Europa e vediamo domani se giocherò, ma di certo sono pronto».

Cosa si prova ad avere la stima di Sarri?

«Penso che questa stagione è iniziata bene però poi le cose sono cambiate rapidamente. Il calcio è così e spero che riuscirò a dimostrare tanto. Io aspetto il mio momento e so che passerà questo periodo difficile».

Sul girone e lo Sturm...

«Penso che domani sarà una partita difficile. Loro sono un squadra di buon livello, aggressiva. Sappiamo cosa dobbiamo fare. È vero che giochiamo spesso, ma quello che conta è l'aspetto mentale. Spero che vinceremo».

Mentalmente come ti senti? E sul futuro...

«Quello che mi sta succedendo ora era simile a ciò che è successo all'Hajduk e al Bordeaux. So che il mio futuro sarà qui, perciò non mi interessa quello che viene detto fuori o sui giornali».

Sulla concorrenza nel ruolo...

«Io posso aiutare la squadra in tutti gli aspetti, sia offensivo che difensivo. Come ha detto il mister mi manca solo un po' di personalità. Sarà importante farmi trovare pronto e in condizione sia fisica che mentale».

Che partita ti aspetti domani?

«La gara di andata era difficile perché il campo era piccolo e questi sono dettagli che cambiano il nostro gioco e spero che domani, giocando all'Olimpico, potremo vincere».

Ti aspettavi di giocare così poco dopo l'ottimo precampionato?

«Ho fatto sicuramente un ottimo precampionato e speravo di giocare dipiù, ma come ho detto prima questo è il calcio e le cose cambiano veloce. Però sono tranquillo, il mio futuro è qui e voglio fare bene. In questo momento giochiamo un ottimo calcio e spero che possiamo continuare così».

Sarri ti chiede di calciare di più da fuori area?

«Non solo Sarri, tutti. Pure questo è un aspetto di personalità e quindi ci dovrò lavorare».