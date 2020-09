Live Lazio-Atalanta 0-1, diretta: Gosens porta avanti i bergamaschi, ammonito Marusic per proteste

13'pt Sale la tensione. La Lazio è nervosa dopo la rete subita e Inzaghi cerca di riportare la calma in campo

11'pt GOL ATALANTA: Azione insistita della squadra di Gasperini, la palla arriva ad Hateboer che di testa pesca dentro l'area Gosens. Sinistro di prima intenzione che batte Strakosha. Proteste laziali, che portano anche all'ammonizione di Marusic.

7'pt Prima palla filtrante di Luis Alberto, che pesca Immobile che spara di sinistro, respinge Sportiello. Sulla ribattuta arriva Marusic ma Palomino di ginocchio sventa la minaccia.

6'pt E' alta la pressione della Lazio, che recupera palla e cerca subito la giocata in verticale. Squadre corte.

4' pt Prima verticalizzazione dell'Atalanta, che cerca la velocità di Zapata, ma la difesa della Lazio è attenta.

2' pt Primi minuti di studio, la Lazio gestisce il pallone. L'Atalanta non fa partire dal basso l'azione biancoceleste.

1'pt Iniziata la sfida tra Lazio e Atalanta. Il primo pallone è per la squadra di Inzaghi.

Non c'è Correa dall'inizio, che si è fatto male durante il riscaldamento. Gioca Caicedo.

Tutto pronto all'Olimpico, spettacolo musicale prima della partita davanti ai 1.000 dell'Olimpico. Lotito a bordo campo, si gode lo spettacolo. C'è anche Roberto Mancini in tribuna.

E' il recupero della prima giornata: Lazio-Atalanta, la nuova classica della serie A. Stasera in scena all'Olimpico due squadre che si sono affrontate 104 volte nella loro storia: 29 sono le vittorie biancocelesti, 35 quelle bergamasche e 40 i pareggi. L'ultimo confronto nella Capitale è finito 3-3, con una grandiosa rimonta della squadra di Inzaghi, sotto di tre reti, che è riuscita a riacciuffarla grazie alla doppietta di Immobile e alla rete di Correa: entrambi stasera saranno titolari. A giugno invece è stata la Dea a ribaltare la partita (3-2). La Lazio non vince contro i nerazzurri dal gennaio del 2017, da quel momento, in 6 confronti, 3 pareggi e 3 sconfitte.

L'arbitro sarà Maresca della sezione di Napoli. Per 13 volte ha diretto la Lazio e il bilancio è positivo: 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Sarà una partita importante anche per Simone Inzaghi, chiamato ad invertire una tendenza personale non certo delle migliori: il tecnico non ha mai vinto al debutto all'Olimpico, collezionando 2 pareggi e altrettante sconfitte. Non sarà facile contro una squadra che, alla prima apparizione in campionato, è andata a vincere 4-2 sul campo del Torino. La Lazio arriva invece della convincente affermazione di Cagliari (0-2) con reti di Marusic (6 gol totali con la maglia biancoceleste addosso) e di Immobile: Ciro invece ha toccato quota 131.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

ARBITRO: Maresca.



