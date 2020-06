Lavezzi e la quarantena extra lusso: in tre mesi ha speso un milione e mezzo di euro. Ecco come

Ultimo aggiornamento: 14:07

Una quarantena extralusso per, 'fresco' di addio al calcio giocato. L'ex attaccante argentino del Napoli, nei mesi che hanno sconvolto il mondo, si è rilassato grazie a lunghe vacanze in luoghi paradisiaci, dove non ha badato a spese.Per ben due mesi, il 'Pocho' si è lasciato andare a lunghe e lussose vacanze insieme alla compagna, Natalia Borges, a, nei Caraibi francesi. Qui, nel giro di due mesi,non avrebbe badato a spese, tra comfort extra-lusso e vini pregiati: le indiscrezioni parlano di una cifra intorno al. Il calcolo è stato effettuato a partire dal prezzo per l'alloggio (circa 25mila euro a notte, 175mila euro alla settimana) e al consumo di beni pregiati, a cominciare dai vini più costosi al mondo, da 400 fino a 4mila euro a bottiglia.Come se non bastasse, dopo essersi goduto Saint Barth,si è spostato a Saint Tropez, dove sta soggiornando attualmente e dove ha ritrovato tanti ex compagni al Paris Saint-Germain, come Marco Verratti e Marquinhos.