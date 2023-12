Lavezzi in ospedale dopo una rissa. «È stato accoltellato». Ma secondo la famiglia è solo caduto

Ricoverato in ospedale dopo una rissa. Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina, è stato trasportato all'alba di oggi in una clinica di Punta del Este, in Uruguay, con una frattura della clavicola.

Lavezzi in ospedale: cosa è successo?

La dinamica è un giallo. Ufficialmente "el Pocho" si sarebbe procurato una frattura dopo una rovinosa caduta, occorsa al termine di una rissa. Ma inizialmente si è parlato anche di una coltellata ricevuta dall'ex Napoli: una versione, tuttavia, smentita dai familiari che hanno confermato invece che l'episodio ha richiesto l'intervento della polizia. Ancora non è stato chiarito, inoltre, se il diverbio è avvenuto con un membro della famiglia di Lavezzi o con un invitato.