Inter, Lautaro positivo al Covid: niente nazionale argentina

Lautaro Martinez è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stata la Federcalcio argentina dall'account Twitter ufficiale della nazionale che aspettava l'attaccante dell'Inter: «Lautaro Martinez, positivo al Covid 19, sarà assente per questo doppio impegno di qualificazione ai Mondiali», si legge nel tweet pubblicato. Lautaro salterà quindi la doppia sfida dell'Argentina nelle qualificazioni: in casa Inter la speranza è che torni negativo in tempo per la gara contro la Juventus in programma tra due settimane.

