Lautaro Martinez, maxi offerta dall'Arabia Saudita: da 60 milioni a stagione per l'attaccante dell'Inter

L’Arabia Saudita spaventa l’Inter. Secondo quanto riporta Tyc Sports, un club saudita è piombato su Lautaro Martinez. Una proposta pazzesca, irrinunciabile, e la palla ora passa a Lautaro Martinez, molto legato ai colori nerazzurri e, soprattutto, nuovo capitano. Si parla di 60 milioni di euro all’anno per quattro stagioni, per un totale di 240 milioni di euro.

I sauditi in queste ore, sempre secondo quanto riporta Tyc Sports, starebbero cercando di trovare un’intesa con l’entourage del giocatore, per poi presentarsi all’Inter con una maxi offerta. In viale della Liberazione difficilmente prenderebbero in considerazione un’offerta inferiore ai 120 milioni di euro. Al di là di come andrà questa trattativa, sempre che abbia davvero inizio visto l’attaccamento che Lautaro Martinez ha per la maglia dell’Inter (nonostante il mercato folle di questa torrida estate 2023), non possono non tornare in mente le parole di Simone Inzaghi il 12 luglio, nella prima conferenza stagionale. Quando alla domanda se fosse o meno preoccupato dei soldi arabi capaci di fare maxi offerte, rispose che non è per niente facile trattenere i giocatori in un contesto del genere. E ora i timori sembrano materializzarsi.