Latina-Bari 0-1: l'inferno è finito. Biancorossi in Serie B

Latina-Bari, la partita: decide Antenucci, il rigore sbagliato non pesa

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Al Bari per espugnare il Francioni basta il solito Antenucci. Una partita vissuta soltanto come un'attesa, con poco da dire dal punto di vista tecnico. E pensare che il Latina ha provato a fare lo scherzetto. Più nerazzurri che biancorossi fino al 23', quando Mirco Antenucci fa 17 e sblocca il risultato. Ennesima rete in biancorosso del bomber. Assist di Ricci, in contropiede, Mirco controlla e spedisce in fondo al sacco. Il Latina accusa il colpo e perde un po' la bussola, il Bari potrebbe anche chiuderla quando al 36' del primo tempo conquista un rigore, con lo stesso Antenucci. Lo stesso attaccante molisano si presenta dal dischetto, ma Tonti riesce a neutralizzare, indovinando l'angolo e bloccando il pallone tra le proprie braccia. Il Bari gioca un secondo tempo gagliardo provando a chiuderla, iniziano anche i cambi per Mignani ma non servono a chiuderla. Del resto bastava un pari e l'1-0 dà ampie garanzie. Nel finale ci provano il subentrato Simeri e Di Cesare, mentre il Latina è tutto in qualche timido contropiede. Al 90' è solo grande festa. Per gli annali resterà un 1-0 con gol di Antenucci. Il solito.

APPROFONDIMENTI BARI Il Bari è il Serie B: la città esplode di gioia - FOTO SPORT Latina-Bari 0-1, l'attesa per la promozione in B - VIDEO BARI Bari, i tifosi allo Stadio San Nicola: la curva biancorossa e i...

Dopo la festa a Latina, scoppia anche quella in città. Primi fumogeni accesi, in tanti si stanno muovendo anche dal San Nicola.

«Grande lavoro a Bari! Complimenti a mio figlio Luigi, presidente, allo staff e alla squadra per questa promozione. Complimenti ai tifosi, che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico»: è questo il commento via Twitter del proprietario della squadra biancorossa, Aurelio De Laurentiis, dopo la matematica promozione in Serie B.

Latina-Bari: la grande attesa per la promozione in Serie B. Dopo la sconfitta del Catanzaro, basta anche il pareggio per la promozione aritmetica in Serie B. Il racconto in diretta da Latina e da Bari.

E' finita!! Il Bari è promosso in Serie B! Cavalcata arrivata alla fine con il successo di Latina. Parte la festa.

91' Recupero annunciato: scatta la festa.

86' Protesta Simeri. Il Latina cerca di pareggiare.

84' Ormai sembra un conto alla rovescia. Mignani in piedi guarda solo l'orologio, Bari a sei minuti dalla Serie B!

81' Di Cesare cerca di arrivare al tiro in una situazione complicato.

79' Entrano Misuraca e Mallamo. Fuori Maita e Citro.

76' Il Bari tiene in mano la partita.

72' Jefferson giù in area di rigore: per l'arbitro tutto regolare.

70' Maita recupera un buon pallone, il Bari attacco ma poi la perde.

68' Simeri pericoloso dall'interno dell'area di rigore.

62' Dentro Scavone per D'Errico

60' Anche il sindaco Antonio Decaro allo stadio.

59' Doppio cambio nel Latina.

58' Bari due volte vicino al raddoppio: accelerano i biancorossi.

52' Il Latina sembra in difficoltà rispetto al primo tempo.

50' Il Bari controlla amministrando da dietro.

48' Il Latina conquista un calcio di punizione dal limite. Amadio tira male.

46' Inizia la ripresa.

Fine primo tempo: Bari in vantaggio.

44' Ci sarà un minuto di recupero.

42' Rischia qualcosa Celiento sulla pressione avversaria: fallo.

40' Dopo il gol, il Bari è cresciuto molto. Al momento in campo solo i biancorossi.

39' Tiro a giro di Cheddira, strozzato da un avversario. Bari in crescita per chiuderla.

38' Parato! Tiro debole di Mirco, neutralizzato.

37' RIGORE PER IL BARI! Citro per Antenucci, steso dal portiere avversario in area. L'arbitro non ha dubbi

35' A dieci minuti dalla fine del primo tempo, il Bari gestisce senza particolari problemi. Partita dai ritmi piu bassi.

31' Prova a reagire il Latina. Il Bari ha preso fiducia e regge bene

27' Per Antenucci è il diciassettesimo gol in questo campionato.

24' In occasione del gol in campo tutta la panchina, esplosa la curva. Esultanza anche dal San Nicola

23' GOL DEL BARI! Mirco Antenucci! Dall'interno dell'area di rigore, piattone sinistro, palla deviata e alle spalle del portiere avversario. Bari in vantaggio

20' Bari ordinato, che riparte quando ha la possibilità di farlo.

16' Si rinnova il duello in mezzo al campo tra Di Cesare e Sanè: fallo del capitano biancorosso.

12' Nel Latina resta fuori Daniele Sarzi Puttini, l'anno scorso in biancorosso

9' Di Cesare in anticipo su Sane: quando accelera, l'attaccante avversario, è pericoloso.

8' Si fanno sentire i tifosi baresi presenti al Francioni. Foto in diretta da Domenico Bari

7' Prima azione pericolosa del Bari: Cheddira cerca un compagno in area, palla allontanata

5' Più Latina che Bari, i nerazzurri al tiro con Sane: pericolosissimo.

4' Bari molto ordinato in queste prime battute. Il Latina ha conquistato un corner con un cross dalla distanza

2' Il Latina prova a fare la partita, almeno in questi primi istanti

1' Calcio d'inizio! Batte il Latina. Iniziata la partita.

17.27 Ricordiamo le formazioni ufficiali:

LATINA (3-5-2): Tonti; De Santis, Celli, Giorgini; Carissoni, Barberini, Tessiore, Amadio, Ercolano; Jefferson, Sane. All. Di Donato.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Citro; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

17.22 Tre maxischermi: costo d'ingresso due euro e sarà possibile entrare fino alle 18.30. Il ricavata verrà devoluto al popolo ucraino.

17.20 Cori e bandiere, sia a Latina che a Bari. 90 minuti da vivere su un doppio asse.

17.16 Intanto si riempie anche lo stadio San Nicola, con i tifosi rimasti in città. Grande attesa e primi cori.

17.15 Riscaldamento in corso in questi minuti. Tra 15' il fischio d'inizio.

(Foto: Domenico Bari)