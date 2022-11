Portogallo-Ghana, Ronaldo in lacrime durante l'inno

Ronaldo commosso, durante l'inno. Alla gara d'esordio. Ultimo mondiale, ma come se fosse il primo per il 37enne Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese infatti non ha trattenuto la commozione mostrando gli occhi visibilmente lucidi durante l'esecuzione dell'inno che ha preceduto il fischio d'inizio della gara d'esordio in Qatar della nazionale lusitana contro il Ghana. Ronaldo è arrivato all'appuntamento con la coppa iridata dopo settimane travagliate, il divorzio burrascoso con lo United e il futuro ancora tutto da scrivere.