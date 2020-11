Kumbulla positivo al Covid: «Sto bene, ma un invito a tutti: stiamo attenti»

Marash Kumbulla è risultato positivo al Covid-19. Questa mattina i calciatori della Roma si sono sottoposti a un nuovo di giro di tamponi dopo le positività riscontrate in Pellegrini, Santon e Fazio. Il difensore albanese ha contratto il Coronavirus, ad annunciarlo lui stesso attravero il profilo Instagram personale: «Dall'ultimo tampone effettuato sono risultato positivo al Covid-19, ma per fortuna sto bene e non ho sintomi. Nessuno può dirsi totalmente al riparo da questo virus, vorrei quindi sensibilizzare tutti voi ad evitare comportamenti che potrebbero mettere in pericolo la vostra salute e quella degli altri.

Un saluto a tutti i tifosi e un pensiero d’affetto a tutte le persone che stanno attraversando un momento difficile. Ci rivedremo presto in campo!».

A scopo precauzionale gli allenamenti si sono svolti in modo individuale. Diawara ha rispettato l’intero programma dei compagni. Tempi e modi del rientro in gruppo di Calafiori verranno stabiliti nelle prossime ore. Entrambi sono negativi ed entrambi erano usciti dall’isolamento il 21esimo giorno, con relative visite di idoneità superate. Tutti i tamponi eseguiti oggi, eccezion fatta per Kumbulla, sono negativi.

