Kosta Runjaic è il nuovo allenatore dell'Udinese: ora è ufficiale. Chi è il sostituto di Fabio Cannavaro

Kosta Runjaic è il nuovo allenatore dell'Udinese. L'arrivo del tecnico tedesco, che prende il posto di Fabio Cannavaro, è stata ufficializzata con una nota del club: «L'Udinese è lieta di annunciare che Kosta Runjaic è stato nominato allenatore della prima squadra per la prossima stagione». La conferenza di presentazione si terrà martedì 18 giugno alle 12:00, aggiunge il comunicato.





Il profilo

Runjaic, 53 anni, è alla prima esperienza in Serie A.

Nelle ultime due stagioni è stato alla guida del Legia Varsavia con cui ha vinto la Coppa di Polonia nel 2023, ma dal quale è stato esonerato lo scorso aprile. L'Udinese è il decimo club di Serie A a cambiare allenatore dalla fine della stagione 2023-2024.

«Formatosi in Germania - ricorda il Club friulano -, Runjaic ha saputo offrire un calcio moderno, propositivo e di alta intensità, sempre attento alla crescita dei giovani talenti, mostrando grandi capacità di comunicazione e adattamento alle diverse esigenze tecnico-tattiche delle sue squadre. Doti che lo hanno portato a conquistare, nell'ultimo biennio in Polonia, una Coppa nazionale e una Supercoppa»». «Ora il tecnico avrà la possibilità di mostrare le sue qualità in Serie A con l'Udinese - si conclude l'annuncio della società della famiglia Pozzo -. Un contesto di eccellenza in un calcio sempre più globalizzato, dove la conoscenza delle realtà internazionali rappresenta un valore esperienziale».