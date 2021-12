Milan, Kjaer: infortunio al ginocchio, possibile trauma contusivo-distorsivo

È forte l’apprensione del Milan per le condizioni fisiche di Kjaer. Il difensore danese, pedina fondamentale di questo Diavolo, si è fatto male a Marassi, nel match contro il Genoa, dopo una trentina di secondi. Il tempo di tentare un recupero su un’incursione di Cambiaso, terminata con la caduta a terra e il ginocchio sinistro che si è girato innaturalmente. Insomma, non benissimo per una squadra che già deve fare a meno di Giroud (lesione muscolare) e Bennacer (labirintite).

APPROFONDIMENTI SERIE A Genoa-Milan 0-3: Ibra e doppietta di Messias. Pioli a -1 da Spalletti SPORT Juve, Allegri: «La rincorsa può essere divertente»

La prima diagnosi parla di trauma contusivo-distorsivo, con il giocatore che verrà rivalutato domani con più calma a Milanello. Ma c’è da dire che la preoccupazione è alta. Kjaer ha lasciato il campo in barella con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, immagini che inquietano soprattutto in vista della gara di Champions contro il Liverpool, in programma il 7 dicembre. Sfida delicata: il Milan si giocherà la qualificazione agli ottavi e in un momento importante come questo Stefano Pioli non può perdere un difensore esperto come il danese.