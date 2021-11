Diretta Juventus-Zenit 1-1: prima Dybala, poi l'autorete di Bonucci. Parità all'intervallo

Notte di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. Che se in campionato perde contro Sassuolo e Verona, in Europa, almeno per il momento, guida il girone H a punteggio pieno. I bianconeri all'Allianz ospitano lo Zenit e cercheranno di chiudere in maniera definitiva il discorso qualificazione. Sciolto l'unico dubbio di formazione: gioca Chiesa a destra con McKennie al fianco di Locatelli. Davanti Dybala e Morata.

APPROFONDIMENTI CHAMPIONS LEAGUE Juventus, ira Allegri: «In 5 giorni buttato un mese e... SPORT Juventus, nuova sconfitta a Verona: stasera Roma-Milan

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-ZENIT

PRIMO TEMPO

Apre Dybala, col mancino da dentro l'area. La Juve va vicina al doppio vantaggio con Morata, ma poi cade per il colpo di testa di Bonucci, che batte imparabilmente Szczesny. Pareggio che sta stretto alla squadra di Allegri, che ha diverse volte creato i presupposti per ripassare.

45' Finisce il primo tempo.

43' Sinistro di Bernardeschi, centrale.

41' Vicino al nuovo vantaggio la Juve, questa volta con l'inserimento di McKennie, che di testa impegna severamente Kritsyuk, che respinge con difficoltà.

37' Annullato a Morata per fuorigioco il gol del 2-1. Azione di Danilo a destra, che trova l'uno-due con Locatelli. Poi un rimpallo premia lo spagnolo che aveva segnato. Ma c'è la posizione di offiside.

34' Wendell col destro dal limite. Pallone altissimo.

30' Locatelli mette in mezzo per l'inserimento di Chiesa dall'altro lato del campo. Colpo di testa dell'esterno, smorzato da Karavaev ch agevola la parata di Kritsyuk.

26' GOL ZENIT: All'improvviso, e senza nessun segnale, pareggia lo Zenit. E lo fa forse nell'unico modo possibile, con un'autorete. Cross dalla sinistra senza nessuna velleità, Bonucci interviene di testa e la mette sotto l'incrocio, sul secondo palo, con Szczesny che non ci può fare nulla.

25' Accelerata di Chiesa, che prende quasi 10 metri a Rakitskiy che all'ultimo istante riesce in scivolata ad anticipare l'esterno bianconero. Che si stava per involare verso la porta russa.

23' Momento di pausa per la Juve, che si è messa dietro ad aspettare lo Zenit, che cerca in qualche modo uno spazio per avvicinarsi a Szczesny.

18' Giocata incredibile di Dybala, che si beve mezza difesa dello Zenit a destra, entra in area a appoggia per Morata che dovrebbe solamente appoggiare in porta. Ma la conclusione dello spagnolo è alta. Enorme occasione.

11' GOL JUVENTUS: Dybala, e chi se non lui. Calcio d'angolo per i bianconeri, un rimpallo premia la Joya che è posizionato nel cuore dell'area. Sinistro di prima intenzione che prima batte a terra e poi si spegne alle spalle di Kritsyuk. Bianconeri meritatamente avanti.

11' | COSI' PAULO! COSI'!!!!

Tiro di controbalzo che si insacca nell'angolino! Uno a zero per noi! 😤#JuveZenit [1-0] #JuveUCL pic.twitter.com/SGThfofW7d — JuventusFC (@juventusfc) November 2, 2021

9' Accelera la Juve, che va vicinissima al gol: Dybala dal limite, si libera, e calcia col destro. Palla che colpisce il legno alla destra di Kritsyuk che non ci sarebbe mai potuto arrivare.

8' Prima occasione per la Juve, con Dybala che prima mette in mezzo, la respinta della difesa arriva sui piedi di Bernardeschi che ci prova da dentro l'area con il mancino: respinge con il corpo Kritsyuk.

3' Ci prova Lovren, di testa, tutto solo. Pallone che si perde a lato.

3' Si fa vedere davanti la squadra russa, che guadagna il primo calcio d'angolo della partita.

1' Iniziata la gara a Torino

Juventus-Zenit, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny, 6 Danilo, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 22 Chiesa, 14 McKennie, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 10 Dybala, 9 Morata. All. Allegri.

ZENIT (4-4-2):1 Kritsyuk; 15 Karavaev, 2 Chistyakov, 6 Lovren, 44 Rakitskiy; 19 Soutormin, 5 Barrios, 8 Wendel, 17 Mostovoj; 7 Azmoun, 11 Claudinho. All. Semak.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita tra Juventus e Zenit è in programma alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252. La diretta streaming sarà disponibile su SkyGo, Now TV e TimVision. In chiaro invece la sfida di questa sera sarà possibile seguirla su Canale 5. In streaming gratuito invece su MediasetPlay.