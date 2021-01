Juve, si ferma Morata: infortunio muscolare

Infortunio pesante dell’ultim’ora per la Juve che contro l’Udinese dovrà fare a meno di Morata, fermo per un problema muscolare. “Morata non fa parte della lista dei convocati - si legge nel comunicato ufficiale - a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri”. Lo spagnolo salterà anche la sfida di San Siro contro il Milan, al suo posto accanto a Ronaldo stasera è pronto Dybala, in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato tra guai fisici e panchine.

