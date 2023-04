Juventus Sporting 1-0, Gatti decide i quarti di andata di Europa League, Perin li sigilla. Paura per Szczesny

Il tridente tradisce la Juve ma ci pensa Gatti a risolvere il quarto di finale di andata allo Stadium, contro uno Sporting che non ha eliminato l’Arsenal agli ottavi per caso. Gara difficile per i bianconeri in grande affanno nel primo tempo, poi nella ripresa la Juve trova l’equilibrio e l’ingresso in campo di Vlahovic propizia il vantaggio griffato Gatti: l’eroe a sorpresa che l’anno scorso giocava in B con il Frosinone, quattro anni fa in Eccellenza. Semifinali ancora tutte da conquistare a Lisbona, ma vittoria fondamentale dopo il tonfo dell’Olimpico contro la Lazio. Allegri punta su Di Maria, Milik e Chiesa in campo dal primo minuto, ma nel primo tempo la scena se la prende il tridente dello Sporting. Prima un tiro di Morita, poi gran botta di Coates che esalta Szczesny. Ancora due spunti di Goncalves e Nuno Santos, e nel momento più teso della partita attimi paura anche per Szczesny. Il polacco accusa un malore in campo, scoppia in lacrime e chiede il cambio. Palpitazioni per il portiere polacco che è stato sottoposto ad ecg negli spogliatoi, e si è subito ripreso. Entra Perin, decisivo nel finale con due parate eccezionali a botta sicura in rapida successione su Goncalves e Bellerin, ma nel frattempo la Juve alza i giri e il baricentro, Allegri prova a svoltarla con Vlahovic e Fagioli dalla panchina e ci riesce. Uscita a vuoto di Adan sul colpo di testa del serbo, rimpallo in area su cui si avventa Gatti per l’1-0 della Juventus. Vantaggio prezioso da proteggere ad ogni costo nel finale, lo Sporting ha il fiato corto e Pogba (subentrato) è provvidenziale a evitare un’occasione in area Juve. E’ una vittoria sporca e sudata, il successo della Juve gregaria capace di vincere grazie ai colpi decisivi di Gatti e Perin.