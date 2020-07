Juventus-Sampdoria 2-0 La Diretta raddoppia Bernardeschi

La Juventus ha vinto una sola gara delle ultime 5 disputate, quella in casa contro la Lazio, pareggiando con Atalanta e Sassuolo e uscendo sconfitta contro Milan ed Udinese; la Sampdoria ha perso il derby col Genoa dopo una striscia di 3 vittorie di fila su Udinese, Cagliari e Parma.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Sarri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Chabot Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty Jankto; Ramirez, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Allenatore: Ranieri

Juventus e Sampdoria si affrontano per la 36esima giornata di campionato, la terzultima di questa travagliata stagione. I bianconeri vengono dalla deludente sconfitta di Udine, 2-1 per i padroni di casa il finale, e cercano i 3 punti contro una squadra che, nonostante il derby perso contro il Genoa nello scorso turno, ha giocato un buon calcio negli ultimi tempi, raccogliendo i risultati necessari a conquistare una salvezza che in alcuni momenti della stagione appariva nient'affatto scontata.

Ultimo aggiornamento: 23:22

