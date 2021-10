Juve-Roma, probabili formazioni: Mourinho riabbraccia i "nazionali". Squadra (quasi) al completo, Viña torna sabato

Oggi pomeriggio José Mourinho avrà il 99% della sua squadra a Trigoria. Torneranno, infatti, tutti i giocatori partiti per le rispettive nazionali. Si tratta di Mkhitaryan, Kumbulla, Rui Patricio, Diawara, Darboe, Shomurodov, Calafiori e Bove. L’unico a mancare sarà Viña ancora in Uruguay in attesa di giocare l’ultima sfida di questo blocco contro il Brasile. Il suo ritorno a Roma è pianificato per sabato mattina, sarà poi lo Special One a valutare se inserirlo tra i titolari anti-Juve, sfida in programma a Torino domenica sera.

Abraham, le condizioni

L’unico, per adesso, a essere rientrato acciaccato è Tammy Abraham che ha riportato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra durante la sfida tra Inghilterra e Uruguay. Oggi Mourinho parlerà con lui e con lo staff medico e trarrà le sue conclusioni, anche se Tammy farà di tutto per esserci non riguardando l’infortunio muscoli o tendini. Ad oggi sono poche le incognite sull’undici che scenderà in campo all’Allianz Arena: tra pali Rui Patricio; la linea difensiva sarà formata da Karsdorp, Mancini, Ibanez e uno tra Viña e Calfiori (Smalling è out per una lesione al flessore); a centrocampo la coppia Cristante-Veretout; sulla trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan; davanti per il momento è in vantaggio Shomurodov, ma i prossimi due giorni saranno determinanti per il “miracolo” Abraham.

