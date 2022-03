Juventus-Roma femminile finisce 1-1: Lazaro rimedia all'autorete di Soffia. Per lo scudetto è tutto aperto

La partita che poteva indirizzare lo scudetto finisce pari. Tra Juventus e Roma nessun vincitore, e la corsa al tricolore rimane aperta. A Vinovo si chiude sull' 1-1: autorete di Soffia nel primo tempo, rete di Paloma Lazaro nella ripresa. Ma peccato per la squadra di Spugna, che per l'atteggiamento avuto sul campo della capolista che la settimana scorsa contro l'Empoli ha perso la prima partita dopo 54 risultati utili consecutivi meritava qualcosa in più. Con l'amaro in bocca non solo per la sfortunata deviazione che ha regalato il vantaggio alla squadra allenata da Montemurro, ma anche e soprattutto per un'occasione capitata sui piedi di Di Guglielmo nella ripresa che probabilmente avrebbe regalato tre punti e aggancio in vetta. Ma le giallorosse alla fine possono comunque essere soddisfatte.

Reazione

Poteva tagliare le gambe il vantaggio della Juve a inizio all'11': cross dalla sinistra, Girelli colpisce il palone, che attraversa tutta l'area piccola: Soffia è colpita dalla sfera e batte Ceasar. La reazione giallorossa c'è. Eccome. La squadra di Spugna gioca e mette in difficoltà le padroni di casa. L'occasione migliore capita sui piedi di Serturini. Solito tito a giro e Peyraud-Magnin è chiamata al miracolo. Nel primo tempo la Roma ci prova ancora ma con poca fortuna. Ma nella ripresa il gol del pari è proprio nell'aria e arriva puntuale al minuto 60: filtrante di Haavi e diagonale vincente della spagnola. Poi l'occasione descritta già con Di Guglielmo che avrebbe potuto cambiare le sorti del match e anche del campionato. Nulla è deciso. La Roma c'è e ancora se la gioca. E il secondo posto, quello che vale la Champions, rimane blindato ancora. Si deciderà tutto nelle prossime giornate.