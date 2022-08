Diretta Juventus-Roma 1-0: bianconeri subito in vantaggio su punizione con Vlahovic

Juventus-Roma apre il sabato di Serie A. I giallorossi cercano il terzo successo consecutivo; i bianconeri vogliono il riscatto dopo il pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria. I precedenti a Torino tra le due squadre sorridono alla Juve, che ha perso solo una volta all'Allianz Stadium: ad agosto 2020 con un netto 1-3. Tante assenze per il tecnico toscano: out Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Aké, Di Maria, Bonucci e Fagioli; tra i titolari, Mou dovrà fare a meno di Zaniolo e Wijnaldum. Il grande ex dell'incontro è certamente Dybala a cui manca ancora il primo gol in campionato. Paulo è il giocatore che ha segnato più gol all'Allianz Stadium (68) e partirà titolare.

Juventus-Roma, la diretta minuto per minuto

12' Cross di Spinazzola dalla sinistra, Danilo respinge di testa e sventa il pericolo in angolo. Dal successivo Cristante prova a staccare senza inquadrare lo specchio. Rimessa dal fondo

11' Tiro dai 20 metri di Alex Sandro, a lato del palo

9' Scintille tra Smalling e Vlahovic dopo uno scontro di gioco, Irrati prova tranquillizzare gli animi

8' Pellegrini ci prova dalla distanza, Szczesny afferra in modo sicuro

7' Locatelli atterra Dybala all'altezza della corsia di destra. Giallo

2' GOL DI VLAHOVIC! La Juve passa subito in vantaggio. La rete attiva su calcio di punizione (fallo di Matic su Cuadrado) dai 25 metri. Il pallone aggira la barriera e si insacca in porta. Immobile Rui Patricio.

0' Partiti

Ore 18:25 Le squadre entrano in campo

Ore 18:15 Si conclude il riscaldamento.

Ore 17:52 Anche la Juventus inizia il riscaldamento.

Ore 17:50 Roma in campo per il riscaldamento

Ore 17:15 Anche la Juventus fa il suo ingresso nell'impianto

Ore 17:00 La Roma è arrivata allo stadio

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot, Miretti; Cuadrado, Kostic; Vlahovic.



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Dove vedere Juventus Roma in tv e in streaming



La partita, in programma oggi, sabato 27 agosto, alle ore 18:30, verrà trasmessa in esclusiva in streaming su Dazn. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile sul sito del Messaggero.