La Juve ricorda Fortunato: Cuadrado lo scambia per Rabiot, poi si scusa

Evidentementenon è molto ferrato in storia juventina, non si spiega altrimenti lo scivolone di qualche ora fa che ha colpito al cuore il popolo juventino. Come ogni 25 aprile la società bianconera ricorda l’ex terzino bianconero, morto 25 anni fa e celebrato oggi con un post sui canali social. E con estrema leggerezza, sotto la foto, è arrivato il commento scherzoso di Cuadrado che ha taggato il compagno, chiedendo se la foto fosse la sua, per via dei capelli lunghi e una vaga somiglianza. Post chiuso da una serie di faccine sorridenti, che hanno poco a che fare con il ricordo di un ragazzo che non c’è più.Il popolo juventino sul web si è immediatamente risentito, e Cuadrado ha preso coscienza del clamoroso autogol correndo ai ripari: prima rimuovendo il commento, poi con un messaggio di scuse «Ho visto la foto senza leggere quello che era successo, chiedo scusa a tutti». Un corso accelerato di storia juventina non farebbe male al giocatore colombiano.