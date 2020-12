Juve-Dynamo Kiev dalle 21 La Diretta: probabili formazioni

La Juve di Andrea Pirlo, già sicura della qualificazione agli ottavi di finale, alle ore 21 all'Allianz Stadium ospita la Dynamo Kiev nel quinto turno della fase a gironi della Champions League. I bianconeri occupano il secondo posto del Gruppo G con nove punti, alle spalle del Barcellona, primo a punteggio pieno. Per Cristiano Ronaldo e compagni tre vittorie e una sconfitta, quella interna proprio contro i blaugrana.

SEGUI LA DIRETTA

Nell'ultimo turno è arrivato il successo in rimonta contro il Ferencvaros grazie alla rete di Morata nei secondi finali. Proprio l'attaccante spagnolo fu il mattatore della sfida d'andata contro la Dynamo Kiev: nell'esordio europeo in terra ucraina l'ex Atletico Madrid firmò una doppietta che aprì la cavalcata bianconera in Champions League. Gli ucraini, invece, fin qui hanno collezionato solo un punto, frutto del pari esterno contro il Ferencvaros. Nell'ultimo turno la Juve andrà al Camp Nou per il sfidare il Barcellona di Leo Messi.

Ultimo aggiornamento: 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA