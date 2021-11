Juventus, nessuna lesione per Dybala che ci prova. Ma rimane in dubbio per la Lazio

Paulo Dybala rimane in dubbio per la Lazio, a causa del problema muscolare al polpaccio. “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari - si legge nel comunicato ufficiale - confermando l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Domani giornata decisiva con provino sul campo dello Juventus Training Center, la Joya vorrebbe partire per Roma con la squadra ma lo staff sanitario bianconero non vuole correre correre rischi in vista di Chelsea, e Atalanta.