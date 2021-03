Ufficiale, Juventus-Napoli si gioca il 17 marzo alle 18.45

Ora è ufficiale. Juventus-Napoli, la prima partita delle polemiche rinviata lo scorso 4 ottobre, verrà recuperata il 17 marzo alle 18.45 all'Allianz Stadium di Torino. Una data "liberata" dall'eliminazione dall'Europa League del Napoli, che non dovrà giocare giovedì 18 come invece faranno Milan e Roma nei rispettivi ritorni degli ottavi di finale. La Juve recupererà la sfida tra gli impegni con il Cagliari di domenica 14 e quello col Benevento del weekend successivo. In attesa di capire se andrà avanti in Champions: il ritorno con il Porto è in programma il 9 marzo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Lazio-Torino, la palla al giudice sportivo: causa di forza maggiore e... ALL'OLIMPICO La Lazio c'è, il Torino no: l'anticipo non si gioca.... I VOTI Juve-Spezia, le pagelle: Bernardeschi-Morata, ingressi super. Chiesa...

Ultimo aggiornamento: 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA