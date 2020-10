Juventus-Napoli, gli azzurri non partono per Torino: si va verso il 3-0 a tavolino

Si preannuncia una giornata rovente sull’asse Napoli-Juventus-Lega di A. Il club di De Laurentiis non partirà nemmeno questa mattina per Torino dove questa sera è in programma la super sfida contro la Juve. “Noi saremo regolarmente in campo” fanno sapere i bianconeri. Da via Rosellini non sono intenzionati a cedere la mano per evitare che si crei un precedente molto pericoloso che potrebbe mettere a rischio tutto il campionato. Si va dunque verso il 3-0 a tavolino. Sarà il giudice sportivo a decretarlo dopo aver analizzato la situazione. Intanto la Figc come da prassi sta verificando il rispetto del protocollo da parte degli azzurri. De Laurentiis è pronto a fare ricorso forte di tre carte di Asl e Regione.

Linea dura della Lega di A: «Juve-Napoli si gioca». Gattuso rischia il 3-0 a tavolino

La Asl mette il Napoli in quarantena, ma la Juve: «Noi in campo lo stesso». La Lega conferma la gara. Rischio 3-0 a tavolino

MA COSA È SUCCESSO?

Il Napoli, dopo l’esito del tampone per Zielinski ed Elmas, non è partito per Torino. Napoli contatta, come da protocolli e da legge in caso di positività, le Asl di riferimento (prima la Napoli 2 Nord, che comprende Castelvolturno, poi la Napoli 1 Centro) e chiede come procedere. La prima risposta (quella della Napoli 2 Nord) è di poche righe: si scrive che i “contatti stretti dovranno osservare l’isolamento per 14 giorni dopo la data dell’ultima esposizione con il caso accertato. I contatti stretti posti in isolamento nel proprio domicilio, non possono lasciare il territorio nazionale”. Risposta simile da parte della Asl 1 che però cita anche la circolare del 18 giugno, quella del protocollo con la deroga per il calcio. Che non viene utilizzata. Niente deroga dunque. La Lega, invece, rimarca che proprio quella citazione avrebbe salvato il Napoli che avrebbe potuto utilizzare la quarantena soft. Di fatto volutamente il club di De Laurentiis non l’ha usata come hanno fatto altre squadre che hanno giocato regolarmente dopo aver isolato i “positivi” vedi domenica scorsa il Milan (positivi Ibra e Duarte) che è andato a Crotone.



Ultimo aggiornamento: 10:38

