Juventus, Mauro attacca Kean: «Tatuaggi e treccine non servono per giocare bene a pallone»

Massimo Mauro, ex giocatore e opinionista di Sky, è tornato a parlare di calcio ai microfoni di Radio Deejay. E lo ha fatto subito dopo la partita tra Juventus e Torino, il derby che ha lasciato qualche polemica soprattutto tra i tifosi bianconeri. Massimo Mauro se la prende con Kean: «Mancavano tanti giocatori ad Allegri, senza ricambi. Senza offendere ma bisogna spiegare a Kean che treccine e tatuaggi non servono per giocare bene. La Juve deve cambiare perché non ha giocatori in certi ruoli. Vlahovic? Si deve abituare ai nuovi ritmi, ha ragione Allegri»