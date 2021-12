PAGELLE JUVENTUS

Perin 6 Un’uscita puntuale nel primo tempo e un tiro controllato senza patemi

De Winter 6 Esordio da titolare di personalità, ottima prova

Bonucci 6 Torna titolare e stacca Boniperti nella classifica delle presenze all time in maglia juventina: ottavo in classifica

Rugani 6 Subito pericoloso di testa su corner, non rischia nulla in fase difensiva

