Paulo Dybala ce la fa: gli ultimi colloqui di questa mattina tra l'argentino, Maurizio Sarri e lo staff medico bianconero hanno dato l'esito sperato: il numero 10 è stato convocato per la partita di questa sera contro il Lione. Con ogni probabilità l'argentino partirà dalla panchina, ma in caso la partita non si mettesse sui binari giusti potrebbe essere gettato nella mischia.

Ultimo aggiornamento: 14:30

