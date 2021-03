Juve-Lazio senza Ronaldo, almeno dall'inizio. Pessime notizie per Pirlo a poche ore dal calcio d’inizio contro la Lazio. Il portoghese - che non riposava dalla sfida di Coppa Italia contro la Spal - è stato convocato ma quasi sicuramente non sarà titolare ma si accomoderà in panchina. Il portoghese non è al 100% causa stanchezza e qualche acciacco fisico accusato nella rifinitura, che ha consigliato lo staff bianconero a non schierarlo dall'inizio. Un altro grande problema per la Juve che nelle ultime settimane è rimasta aggrappata al suo numero 7, ora la rincorsa sull’Inter e il 2-1 da ribaltare contro il Porto negli ottavi di ritorno all’Allianz si complicano.

