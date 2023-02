Juventus-Lazio 1-0: Bremer trascina i bianconeri in semifinale contro l'Inter

La Lazio non sfrutta il momento difficile della Juventus e ancora una volta crolla all'Allianz Stadium. Quinta sconfitta nelle ultime sei trasferte a Torino, con Allegri che arriva in doppia cifra nelle vittorie contro Sarri (10). I bianconeri approdano così in semifinale di Coppa Italia grazie al colpo di testa di Bremer allo scadere del primo tempo. Un 1-0 congelato nella seconda frazione vista anche la mancata reazione dei biancocelesti. Passo indietro per la squadra di Sarri, tradito ancora da un errore di Maximiano e appuntamento per la prossima stagione dopo la quarta eliminazione di fila ai quarti di finale. Ad attendere la Juve invece c'è l'Inter.

La Juventus colpisce nel finale di primo tempo con Bremer

È una Juve che parte più decisa rispetto alle ultime uscite. Subito grande spinta sulle due fasce con Cuadrado e Kostic, mentre la Lazio attende in maniera compatta e quando può sfrutta le occasioni che gli concedono i bianconeri come al 14’. Fagioli perde palla e i biancocelesti ripartono, ma il destro a giro di Zaccagni esce alla sinistra di Perin. Dall’altra parte risponde guarda caso Kostic, calciatore trattato dalla Lazio prima dell’ex Hellas nel 2021, ma Maximiano è molto reattivo. Un doppio pericolo per diverso tempo resta l’ultimo sussulto fino al colpo di testa troppo centrale di Rabiot al 28’. Cinque minuti dopo si fa vedere anche Felipe Anderson, ma il suo collo-esterno destro da fuori non è preciso. I primi 45 minuti sembrano indirizzati verso lo 0-0, ma Bremer non è d’accordo e al 44’ sigla l’1-0 di testa su cross di Kostic, ma l’uscita di Maximiano è completamente fuori tempo. Responsabili anche Patric, poco attento, e Lazzari, più lento nella salita della linea difensiva.

La Lazio non reagisce nel secondo tempo: passa la Juve

Il secondo tempo inizia subito con un cambio per la Lazio: fuori, dentrocon Felipe Anderson che passa falso nueve. Il primo tiro invece arriva cinque minuti dopo con la punizione debole di, ma i biancocelesti sono poco pericolosi, così Sarri cala la cartaper Vecino. Per Allegri invece forze fresche per gestire il risultato: Miretti e Kean sostituiscono. La reazione della Lazio tarda ancora ad arrivare, mentre per la Juve proprio il nuovo entratoscappa in profondità bruciando Patric, ma Maximiano (seppur con qualche difficoltà) si fa trovare pronto. Nonostante il risultato, Sarri nel finale risparmia minuti a Luis Alberto e Cataldi inserendo Basic e Marcos Antonio, mentreimpensierisce Perin con un destro dal limite. I bianconeri continuano a gestire la gara concedendo solamente tiri da fuori alla Lazio e inserendo Di Maria e De Sciglio. Sarri invece concede riposo anche a Romagnoli puntando su Casale. Il tecnico toscano spera in una reazione che però non arriva. In semifinale vanno i bianconeri.