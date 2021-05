​Juventus-Inter 2-1, diretta: vantaggio di Cuadrado

Tempo di derby d'Italia in Serie A, ma per la prima volta in 9 anni ci si arriva con i valori al rovescio: da una parte i bianconeri di Andrea Pirlo, all'inseguimento dell'ultimo obiettivo stagionale rimasto in Serie A, la qualificazione in Champions League; dall'altra l'Inter di Antonio Conte, ormai campione d'Italia e che guarda al futuro, soprattutto dal punto di vista societario.

APPROFONDIMENTI SERIE A Juventus, Pirlo: «Abbiamo commesso degli errori. E l'Inter... VERSO JUVENTUS-INTER Inter, Conte torna allo Stadium tra voglia di rivalsa e pensieri per... SERIE A Inter-Roma 3-1: i giallorossi cadono anche a San Siro. Fonseca ancora... CALCIO Il Sassuolo gioca, la Juve vince e spera ancora nella Champions

La Juventus dovrebbe scendere in campo con davanti la coppia Cristiano Ronaldo-Kulusevski, con il secondo che ruba una maglia da titolare a Dybala. Dietro invece avvicendamente tra Bonucci e Chiellini, che farà coppia con De Ligt a centro difesa. In mezzo al campo Bentancur e Rabiot e sulle fasce Chiesa e Cuadrado, che balza in avanti lasciando spazio dietro a Danilo.

Per l'Inter invece in campo l'11 tipo che ha spaccato il campionato nel girone di ritorno. Torna quindi titolare Christian Eriksen, che sarà la seconda mezzala insieme a Barella. Sulla sinistra unica sopresa, non ci sarà Perisic ma Darmian. Davanti ritorna in campo la LuLa, dietro invece a far da scudo ad Handanovic i soliti tre, Skriniar, De vrij e Bastoni.

SEGUI LA DIRETTA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro, Lukaku. All. Antonio Conte