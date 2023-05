Plusvalenze Juventus, respinto il ricorso della Figc sulla carta Covisoc

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza monocratica della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna della cosiddetta «carta Covisoc, chiesta nel processo plusvalenze Juventus, a Fabio Paratici e Federico Cherubini, che avevano fatto ricorso al Tar.

Nainggolan: «La Juventus era agevolata, non vinceva solo per bravura»

Ricevuto il decreto, apprende l'ANSA in ambienti di via Allegri, la Figc si è subito attivata con la Covisoc per la consegna del documento nella giornata di oggi.