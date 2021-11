Diretta Juventus-Fiorentina 0-0. Brivido per i viola, Morata vicinissimo al vantaggio

La Juventus vuole scacciare i fantasmi del campionato e mostrare anche in Serie A la versione di Champions. Davanti c'è la Fiorentina di Italiano (fischio d'inizio alle 18 all'Allianz Stadium di Torino), che la precede di tre punti in classifica. Allegri è senza Szczesny, che si è fermato nelle ultime ore per una contusione al costato, e in porta si affida a Perin. Davanti Morata fa coppia con Dybala. Dall'altra parte occhi puntati su Vlahovic, oggetto dei desideri del mercato bianconero così come dei top club di Premier. Giorgio Chiellini, che sarebbe dovuto partire titolare al posto di Leonardo Bonucci, si ferma nel riscaldamento per un lieve fastidio all'adduttore destro: al suo posto c'è Daniele Rugani.

APPROFONDIMENTI SPORT Serie A, oggi Juve-Fiorentina. Domani il derby Milan-Inter SERIE A Juventus-Fiorentina, infortunio per Szczesny: gioca Perin. Le... SPORT Vlahovic, offerta dell'Arsenal: può partire a gennaio.... IL FUTURO Vlahovic, l'offerta dell'Arsenal accende il mercato: asta...

Segui Juventus-Fiorentina in diretta

SECONDO TEMPO

50' - Morata vicinissimo al vantaggio: lo spagnolo si gira e con un tiro al volo manda il pallone a pochi centimetri dal primo palo

46' - Squadre di nuovo in campo allo Stadium: Allegri mette Pellegrini al posto di Alex Sandro

PRIMO TEMPO

47' - Check del Var per un possibile calcio di rigore per la Fiorentina per un fallo di mano in area di Danilo: il tocco non c'è, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi

46' - Cartellino giallo anche per Danilo per un fallo su Castrovilli

45' - Due minuti di recupero concessi dall'arbitro

38' - Di nuovo Callejon, il suo cross finisce direttamente in porta, Perin smanaccia e manda la palla dalle parti di Saponara che lancia per Vlahovic: il serbo non riesce a insaccare la palla di testa

36' - Ci prova anche Callejon: il tiro rasoterra dell'attaccante ex Napoli esce di poco al lato della porta della Juventus

35' - Fiorentina ancora in attacco: sempre cross dalla destra, de Ligt ci arriva male, nessuno dei viola riesce ad approfittare della situazione

34' - Il primo squillo vero della partita è della Fiorentina: cross di Odriozola dalla destra per Saponara che, da posizione interessante, non riesce a bucare la porta di Perin

32' - Palla filtrante di McKennie per Morata, Terracciano arriva prima dell'attaccante spagnolo che si era mosso bene

28' - Punizione dalla media distanza battuta da Callejon: il pallone non trovo lo specchio della porta

25' - Primo giallo della partita per Martinez Quarta, che salta il prossimo turno

14' - Mischia in area della Fiorentina: de Ligt ci prova di testa ma non riesce a trovare la via del gol. Problemi per Terracciano, caricato dal difensore olandese della Juventus

12' - Ancora Juventus: cross dalla destra di Chiesa, ex del match, Milenkovic intuisce e riesce a neutralizzare l'attacco dei bianconeri

10' - Fa tutto Morata: riceve palla, si allunga ed entra in area, da posizione defilata fa da sponda a Dybala che spreca davanti a Terracciano

5' - Cross in area di Saponara, Bonaventura ci arriva con la testa ma non mette problemi a Perin che blocca a fa ripartire l'azione della Juventus

1' - Comincia la gara dello Stadium tra Juventus e Fiorentina. Chiellini si ferma nel riscaldamento, al suo posto Rugani, Dybala con la fascia da capitano

Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e streaming

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Dazn e sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l'app, su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad un Timvision Box o ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o ancora a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Il match sarà visibile sugli smartphone e tablet con iOs e Android o su pc e notebook collegandosi al sito di Dazn. La diretta anche sul sito del Messaggero. La telecronaca è di Edoardo Testoni con Massimo Ambrosini.