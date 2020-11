Juventus-Ferencvaros, dalle 21 la Diretta: Pirlo senza Buffon e mezza difesa ma può già andare agli ottavi

Primo match-ball per Pirlo che può pilotare la Juventus agli ottavi di finale con due turni di anticipo sulla conclusione della fase a gironi. Per conquistare i tre punti, l'ex centrocampista deve puntare solo sull'attacco visto che la difesa è a diro poco in emergenza: solo quattro i difensori a disposizione, con Danilo schierato centrale. In porta tocca a Szczesny, visto il forfait di Buffon. C'è Dybala dal primo minuto al posto di Morata.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Kharatin; Heister, Siger, Uzuni, Nguen; Boli. All. Rebrov

