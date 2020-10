Ultimo aggiornamento: 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il via libera è arrivato. Federico Chiesa potrà sostenere le visite mediche con lae poi firmare il contratto quinquennale con i bianconeri da 5 milioni di euro a stagione. Ie la Fiorentina hanno definito l'accordo, raggiunto già nei giorni scorsi, sulla base di un prestito biennale (10 milioni di euro), con diritto di riscatto a 40 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. L'accelerazione definitiva è arrivata dopo le cessioni in prestito di(Lione) e: il brasiliano ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco, per una seconda avventura dopo quella dal 2015 al 2017.Il sostituto di Chiesa alla Fiorentina sarà. L'ex Napoli ha detto sì ad un contratto biennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. I viola trattano anche Deulofeu, mentre è sfumato l'arrivo di Milik. Il centravanti polacco non ha accettato la proposta economica del ds Pradè: resta in attesa di un club più importante, anche se ora rischia di trascorrere diversi mesi in tribuna. A proposito di attaccanti,ha raggiunto un'intesa con ildi Juric. Firmerà un biennale.