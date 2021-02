Juve, nessuna lesione per Chiellini. Esami anche per Morata e Bentancur

Nessuna lesione per Chiellini, esami di controllo per Morata e Bentancur e mattinata intensa all’indomani della Champions: Pirlo fa la conta e tira un mezzo sospiro di sollievo per il capitano, uscito poco dopo la mezza’ora per un problema muscolare. «Chiellini è stato ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno». Niente Crotone, ma potrebbe farcela per il Verona.

In mattinata esami di controllo anche per Morata e Bentancur, usciti acciaccati dalla sfida di Champions, allarme rientrato per de Ligt che nel finale di partita ha accusato soltanto dei crampi. Ai box rimangono Bonucci, Arthur e Cuadrado, mentre Dybala potrebbe rientrare contro il Crotone.

