Juventus in piena emergenza: infortunio shock per Kaio Jorge, McKennie fuori due mesi

Un brutto rientro dalla Spagna per Max Allegri che si ritrova improvvisamente con tre giocatori in meno causa infortunio. Il peggiore per Kaio Jorge, in campo nel pomeriggio con l’Under23 contro la Pro Patria: stagione finita per il brasiliano che ha riportato una lesione del tendine rotuleo senza subire un contrasto, abbandonando il campo in lacrime. Due mesi fuori invece McKennie, toccato duro all’Estadio de la Ceramica: gli esami a cui è stato sottoposto al rientro a Torino hanno evidenziato la frattura composta del II e del III osso metatarsale del piede sinistro. Si ferma anche Alex Sandro, sostituito nell’intervallo contro il Villarreal a causa di una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni, e già da sabato contro l’Empoli Allegri dovrà gestire una Juventus in emergenza praticamente in tutti i reparti.

