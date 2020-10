Juve, Ronaldo torna in Italia. Farà la quarantena a Torino

Cristiano Ronaldo ha deciso di rientrare in Italia per trascorrere il periodo di quarantena a Torino. Una decisione che il campione portoghese ha preso per poter restare in contatto con lo staff sanitario bianconero nella speranza di poter tornare in campo al più presto. Di sicuro Ronaldo salterà le partite di campionato contro il Crotone e quella del debutto in Champions League contro la Dinamo Kiev, ma la sua presenza potrebbe essere a forte rischio anche in vista della partitissima con il Barcellona e il suo nemico amatissimo Messi.

Il regolamento Uefa prevede che un giocatore debba risultare negativo al test sul Covid-19 una settimana prima della sfida. Decisivo dunque il prossimo tampone, atteso a cavallo del weekend.

Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA