Juventus, Cristiano Ronaldo non convocato, torna Chiellini

Fuori Ronaldo, dentro Chiellini. Queste le scelte di Maurizio Sarri in vista del Brescia.

Riposo concordato per CR7 che non è nella lista dei convocati insieme a Khedira, Douglas Costa e Bernardeschi, mentre c’è un ritorno a sorpresa, quello di capitan Giorgio Chiellini. Non è ancora pronto per giocare, ma intanto è tornato ad assaggiare il clima di vigilia, in attesa che torni a fare la differenza anche in campo, oltre che nello spogliatoio. Parecchi dubbi per Sarri che potrebbe riproporre il 4-3-1-2 con Ramsey trequartista e Dybala - Higuain in attacco. L’alternativa è il tridente con l’aggiunta di Cuadrado, a centrocampo Bentancur, Pjanic e Rabiot. In difesa Danilo o De Sciglio a destra e ballottaggio de Ligt - Rugani accanto a Bonucci.

