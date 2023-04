I 15 punti che tornano alla Juventus, in attesa che si istruisca un nuovo processo, cambiano anche gli scenari per la qualificazione alle prossime coppe europee. La classifica attuale, se il campionato si concludesse oggi, qualificherebbe Napoli, Lazio, Juventus e Roma alla prossima Champions League, Milan e Inter all'Europa League e l'Atalanta, ora settima, in Conference League.

Ma se la Fiorentina o la Cremonese dovessero vincere la Coppa Italia, accederebbero di diritto all'Europa League, mentre se la Coppa Italia sarà vinta da Inter o Juventus (già qualificate alle coppe dalla posizione in campionato), l'Atalanta terrebbe il posto in Conference quale settima di Serie A.

Champions League, il quarto posto potrebbe non bastare

Ma c'è anche la possibilità che il quarto posto non basti per la Champions League: questo succederebbe se Champions League ed Europa League venissero vinte entrambe la squadre italiane, che avrebbero di fatto il diritto a partecipare alla Champions 2023-24 in quanto detentrici delle coppe principeli. In quel caso, solo altre tre andrebbero in Champions dal campionato italiano.