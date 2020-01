Juventus-Cagliari, dalle 15 la diretta Le formazioni

Ultimo aggiornamento: 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Juventus e Cagliari si affrontano per la 18esima giornata di Serie A. I campioni d'Italia in carica, che in campionato sono reduci dall'1-3 sul campo della Sampdoria, vogliono tuttavia riscattarsi dalla sconfitta nella finale di Supercoppa italiana subita per mano della Lazio e conservare così la testa della graduatoria; anche i sardi sono in cerca di rivalsa dopo la sconfitta subita in ultimo sul campo dell'Udinese e che ha causato il sorpasso in classifica da parte della brillante Atalanta.(4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala. All. Sarri(4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran