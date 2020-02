Juventus-Brescia 0-0 La Diretta espulso Aye per doppio giallo

Ultimo aggiornamento: 15:38

A fronte di qualche evidente difficoltà che i Campioni d'Italia in carica stanno palesando lontano da Torino, sembra imbattibile la Juventus quando si esibisce di fronte ai propri tifosi: 10 vittorie su 11 gare, con l'unico pareggio contro il Sassuolo il 1 dicembre scorso; disastro Brescia, a secco di vittorie da 8 turni con 3 pareggi e 5 sconfitte nel carniere.(4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala.(4-3-3) Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Aye.Juventus in campo alle ore 15 della domenica contro il Brescia per la 24esima giornata di Serie A. I bianconeri vengono, in campionato, dalla sconfitta subita in rimonta sul campo del Verona, a causa della quale si sono visti prima avvicinare dalla Lazio ora a -1 e poi raggiungere dall'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri nel derby; situazione critica per i lombardi, con il tecnico Diego Lopez al suo esordio in trasferta dopo l'1-1 casalingo con l'Udinese della scorsa giornata del torneo.