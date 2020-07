Juventus-Atalanta 1-1 Diretta Pareggio di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore

SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 23:06

Match fondamentale per i piani alti della classifica: l'Atalanta, in striscia aperta di 9 vittorie consecutive, con un successo allo Stadium potrebbe portarsi a -6 dalla Juve capolista e approfittare del passo falso della Lazio, sconfitta questo pomeriggio dal Sassuolo.Nell'Atalanta Gasperini deve fare i conti con l'infortunio nel riscaldamento di Gosens, sostituito da Castagne. Per il resto sono solo due i cambi rispetto alla squadra che ha battuto la Samp: Palomino in difesa e De Roon a centrocampo al posto di Caldara e Pasalic. Davanti, nel 3-4-2-1, confermati Gomez e Ilicic alle spalle di Zapata. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Ronaldo. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic; Zapata.