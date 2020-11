La Juventus in ansia per Adrien Rabiot. Il 25enne centrocampista, secondo quanto riporta L'Equipe, ha avuto un problema muscolare in allenamento con la Nazionale francese che non gli permetterà di scendere in campo questa sera nel match amichevole contro la Finlandia. Nelle prossime ore sarà valutata meglio l'entità del problema con il possibile rientro a Torino del giocatore in caso di infortunio serio.

Ultimo aggiornamento: 15:22

